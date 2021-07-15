國民黨點名執政4縣市買疫苗 台東縣府：無迫切需求
針對國民黨宣布聯合執政南投、雲林、花蓮、台東4個執政縣市購買疫苗一事，台東縣政府今天再次強調，下半年度疫苗施打狀況應能滿足，縣府已無購買疫苗迫切性和需求性，暫時停止聯合採購。
今天有媒體再次詢問有關台東縣政府採購疫苗一事，台東縣政府強調，因7月14日行政院表示，疫苗採購及施打政策要有整體性的策略考量，經評估現階段尚無開啟新專案的必要，且看來下半年疫苗數量足夠，縣政府並無購買疫苗的迫切性和需求性，現在主要工作是施打疫苗。
國民黨主席江啟臣昨日宣布將聯合南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣4個執政縣市，申請購買500萬劑BNT疫苗。
昨天下午台東縣政府召開的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上，副縣長王志輝表示，在6月初台灣疫情嚴峻、疫苗也非常少，中央沒明確表示後續疫苗到貨狀況、怎麼分配規劃等，於是縣府希望縣民可以盡快打到疫苗，才參與其他縣市的聯合採購。
王志輝說，過程中遇到相當多的問題，不斷做調整，最近因行政院宣布有關地方政府購買這區塊不同意專案處理，加上民間購買疫苗出現曙光，不管是台積電及鴻海的1000萬劑以及接下來慈濟的500萬劑，看起來台灣整個下半年疫苗施打的情況應該能比較正常。
王志輝表示，因台東人口數有限，所需求的疫苗數應該都能被滿足，在這種情況下台東縣政府就沒有購買疫苗的迫切性和需求性。
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