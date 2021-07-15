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又見闖關混打疫苗 指揮中心研議是否開罰

中央社 / 台北15日電
近來各縣市都傳出有民眾或醫師闖關混打不同廠牌的疫苗，指揮中心將研議是否開罰。記者謝承恩／攝影
近來各縣市都傳出有民眾或醫師闖關混打不同廠牌的疫苗，指揮中心將研議是否開罰。記者謝承恩／攝影

近來各縣市都傳出有民眾或醫師闖關混打不同廠牌的疫苗，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，將請縣市接種站加強資料核對，刻意闖關混打者將由法制組研議是否開罰。

繼高雄市發生失智老翁混打AZ、莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗事件，台中市衛生局發現至少5名長者闖關混打不同廠牌疫苗，基隆市政府則發現有2醫師試圖混打疫苗但未成功。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，地方之所以出現闖關混打事件，主要是有些大型接種站現場沒有設置網路，無法透過健保紀錄核對先前接種資料，這幾天會特別提醒縣市把網路設備建置好，或透過健保卡上的貼紙，確實核對資料。

陳宗彥也指出，近期將由法制組研議針對刻意闖關混打疫苗者的罰則，避免類似事件再次發生。

另外，世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦近日指出，混打不同廠牌疫苗風險較高，建議民眾切勿自行決定混打不同廠牌的COVID-19疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，根據WHO的說法，他們並沒有針對混打提出建議，只是呼籲各國根據疫苗到貨狀況、小型混打研究結果，再決定是否要開放混打，目前台大醫院也已經展開混打小規模研究，預計2到3個月後會有結果，希望有本土實證後，再提供政策參考。

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