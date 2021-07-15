高雄14天加零 陳其邁：拚7月底疫苗覆蓋率30%

高雄市長陳其邁今天表示，高雄至今累計14天無本土確診病例，代表社區是安全的，接下來要提升疫苗覆蓋率，設置大型施打站，預計今天可以達到2成，以7月底衝30%為目標。

高雄市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫應變會議，會後由陳其邁主持記者會，宣布高雄連續14天無新增病例，代表高雄社區是安全的。他指出，全國仍有感染源待釐清零星個案，須透過疫調跟社區監測系統加強追蹤，像高雄5月起就對多次就醫等高風險病患加強篩檢。

針對疫苗施打，陳其邁除了感謝日本再度捐贈疫苗，也指出接下來重點在提升覆蓋率，陳其邁表示，65歲以上長者今天接種完畢後，預計高雄市疫苗覆蓋率可以達到2成，目標在7月底能夠達到30%，希望18歲以上民眾也儘速登記疫苗接種意願。

陳其邁指出，高雄市疫苗施打最大量能在5萬，以高雄276多萬人口計算，要增加1%覆蓋率，約需要2.76萬人接種。若希望在一週內完成，在打線全開下，只要做好分流管制，就不會是太大的問題，而預約愈多人，分配到的疫苗也會愈多。

針對中央預約系統第二波疫苗登記將在今天下午截止，陳其邁提醒市民就近選擇大型施打站接種疫苗，市府會提供相關交通優惠。目前規劃，16日至18日提供12站點、19日至22日提供3個站點施打。

根據高雄市衛生局，截至目前為止，高雄市1至10類公費接種對象中，共累計50萬9711人完成接種。至於喜憨兒部分，陳其邁表示，明天起會到日照機構幫忙接種。

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