被指疫苗剩餘率高 花縣府：拜託饒了我們

前民進黨立委林靜儀醫師在臉書上指出，疫苗剩餘率花蓮縣高達32.9％，排名第三，花蓮縣政府衛生局長朱家祥表示，中央陸續撥補疫苗下來，剩餘率浮動，爭論數據沒有意義，整體來說疫苗仍然不足，請林醫師「拜託饒了我們」，用專業的數據解讀，不要因為政治抹煞基層的辛苦。

朱家祥指出，由於7月9日前，1萬5820劑莫德納疫苗還沒有進來，因此以9日作為切點，9日以前AZ疫苗撥補3萬5470劑，施打3萬3308劑，施打率93.9％，餘量6％；莫德納則是撥捕3萬3300劑，剩下1萬1498劑，餘量是34.5％，認為林醫師的數據可能跟這個時候比較接近。

7月9日後中央撥了1萬5820劑莫德納，加起來的話，剩下2萬7318劑，13、14日大型接種站，共接種1萬8585人，再加上今天早上419人後，莫德納只剩下1萬179劑，目前剩餘的劑數是20.7％。

他表示，現在經過大型接種站施打後，覆蓋率有21.5％，剩下的1萬多劑莫德納、4千多劑的AZ疫苗，是考慮團體專案，或是接種第二劑而預備，整體來說疫苗是不夠的。

朱家祥說，一個人若帶著有色眼鏡，常會有眼無珠、黑白不分，常會以為自己數字是對的，希望把有色眼鏡拿掉，用真實的眼睛才能看到真實世界，希望就事論事，身為醫療人員不要因為政治抹煞專業。「基層的辛苦，您有穿上防護衣為鄉親打疫苗嗎？如果沒有，請拜託饒了我們」。

另外，有民眾質疑花蓮接種率偏低，花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府為提升長者的接種率，現在考慮用巡迴醫療站、文健站為長者接種，會趕快把疫苗用在對的人的身上。

針對中央不讓地方買疫苗，徐榛蔚說，日韓都準備上億劑疫苗，台積電、永齡基金會及慈濟基金會捐的疫苗，和外國捐的疫苗加起來，有2千多萬劑，但這遠遠不夠，身為地方父母官，縣府是在守護鄉親的健康，呼籲中央應該要與地方團結，讓疫苗準備齊全，才能讓大家打到第二第三劑。 花蓮縣政府指出，目前接種人數6萬9330人，覆蓋率為21.5％。圖／花蓮縣府提供

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