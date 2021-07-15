聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市也有長者闖關想混打疫苗？ 蔡炳坤：會插健保卡核對
台中、高雄出現有長者闖關混打AZ與莫德納疫苗。台北市副市長蔡炳坤今天表示，北市所有醫療院所都有和中央的健保系統連結，可以即時查詢接種記錄，現場施打時也會核對疫苗記錄黃卡與健保卡上的標示貼紙。蔡炳坤也透露，昨天有長者試圖想要闖關，但有立即檔下，所以沒有讓他接種。
台中今天開放快打站造冊打67歲長者接種莫德納疫苗，傳出至少有5名已注射AZ的長者「闖關成功」，混打莫德納疫苗；而高雄日前也有疑似患有輕微失智症老翁混打疫苗，家屬發現老翁有2張接種紀錄卡，健保卡有1、2劑接種貼紙。
對此，蔡炳坤表示，北市醫療院所都有和中央CDC系統連結，連站外的醫療院所，像是花博館等，都有利用VPN連結，可以即時查詢接種記錄，現場也會核對疫苗接種黃卡與健保卡標示貼紙，北市府完整把關，沒有出現混打疫苗的狀況。
蔡炳坤提到，昨天有一名長者預約施打莫德納疫苗，但是他早就已經打過第一劑AZ疫苗，醫護人員一眼就看出狀況，當場告知目前只接受預約施打第一劑莫德納的65歲以上長者，沒有開放第二劑預約，也告知對方政府目前沒有開放混打，因此並未讓對方接種。
疫情快報
▪【疫情專題】7月14日增17本土、6死、10境外
▪【今日疫情懶人卡】今本土+14再添6死亡 台北IKEA、好市多有確診足跡
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言