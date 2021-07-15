北市也有長者闖關想混打疫苗？ 蔡炳坤：會插健保卡核對

台中、高雄出現有長者闖關混打AZ與莫德納疫苗。台北市副市長蔡炳坤今天表示，北市所有醫療院所都有和中央的健保系統連結，可以即時查詢接種記錄，現場施打時也會核對疫苗記錄黃卡與健保卡上的標示貼紙。蔡炳坤也透露，昨天有長者試圖想要闖關，但有立即檔下，所以沒有讓他接種。

台中今天開放快打站造冊打67歲長者接種莫德納疫苗，傳出至少有5名已注射AZ的長者「闖關成功」，混打莫德納疫苗；而高雄日前也有疑似患有輕微失智症老翁混打疫苗，家屬發現老翁有2張接種紀錄卡，健保卡有1、2劑接種貼紙。

對此，蔡炳坤表示，北市醫療院所都有和中央CDC系統連結，連站外的醫療院所，像是花博館等，都有利用VPN連結，可以即時查詢接種記錄，現場也會核對疫苗接種黃卡與健保卡標示貼紙，北市府完整把關，沒有出現混打疫苗的狀況。

蔡炳坤提到，昨天有一名長者預約施打莫德納疫苗，但是他早就已經打過第一劑AZ疫苗，醫護人員一眼就看出狀況，當場告知目前只接受預約施打第一劑莫德納的65歲以上長者，沒有開放第二劑預約，也告知對方政府目前沒有開放混打，因此並未讓對方接種。

商品推薦