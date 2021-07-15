台自購莫德納疫苗35萬劑抵桃機 疫苗累計獲892萬劑
台灣自行購買的35萬劑莫德納疫苗，今天下午3時56分運抵桃園國際機場，經機邊驗放後送至華儲貨運站，後續將由警車護送至指定冷儲物流中心進行檢驗封緘作業。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，政府擴大疫苗施打。台灣向莫德納（Moderna）藥廠洽購505萬劑疫苗，首批15萬劑於5月28日到貨，第二批24萬劑在6月18日運抵台灣，第三批41萬劑在6月30日到貨，第四批在今天約35萬劑由華航5556貨機載運，從盧森堡運來台灣。
國內COVID-19疫苗陸續到貨，今天下午陸續共有3批疫苗抵台，這台班機是最後一班，今天共計有153萬劑AZ疫苗及35萬劑莫德納疫苗抵台，累計至今台灣已獲約892萬劑疫苗。
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