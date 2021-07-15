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自購AZ疫苗56萬劑抵台 蘇貞昌親赴視察
COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情延續，台灣自購的最新一批AZ疫苗約56萬劑，今天下午3時12分運抵桃園國際機場，行政院長蘇貞昌也前往視察到貨後倉儲作業。
台灣向阿斯特捷利康（AZ）藥廠購買1000萬劑疫苗，3月3日供貨第一批11.7萬劑，第二批62.6萬劑在7月7日抵台，今天第三批56萬劑由華航834客機載運，從泰國運送來台。
蘇貞昌今天下午也協同桃園市長鄭文燦，至桃園機場視察疫苗到貨後倉儲作業並慰勉工作人員，這批疫苗運抵後優先卸貨，由機邊人員進行驗放作業，隨後經拖車送往華儲貨物碼頭裝入冷鏈貨車，在警車護送下運往指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
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