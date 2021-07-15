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猶豫打哪款疫苗？ 醫估風險提「最佳策略」：女莫德納、男AZ

聯合新聞網 / 綜合報導
疫苗預約平台擴大登記對象，並可自由選擇接種廠牌，有醫師建議「男性選擇AZ、女性選擇莫德納」。示意圖／聯合報系資料照片
疫苗預約平台擴大登記對象，並可自由選擇接種廠牌，有醫師建議「男性選擇AZ、女性選擇莫德納」。示意圖／聯合報系資料照片

指揮中心日前宣布開放18歲以上民眾登記接種疫苗意願，並可以自由選擇AZ和莫德納兩種廠牌。對此，腎臟科醫師江守山表示，以國外施打經驗來看，年輕女性發生血栓的風險較高，年輕男性則是發生心肌炎的風險較高，因此他認為「女性登記莫德納、男性登記AZ」會是最佳的選擇策略。

江守山在臉書發文表示，施打AZ疫苗最主要的擔憂是可能造成血栓問題，而根據歐美國家接種疫苗的狀況，50歲以下女性發生血栓的機率較高，原因為女生較有機會長期服用導致血栓的女性荷爾蒙，例如停經後的女生或者是乳癌患者使用的「荷爾蒙對抗療法」，以及服用避孕藥等。

江守山接著說，接種莫德納疫苗的主要風險，則以年紀較輕的男生產生心肌炎的比例較高，因此，他建議登記疫苗意願時，男性可以選擇AZ疫苗、女性選擇莫德納。但除了性別差異之外，他也提醒，若曾對磁振造影（MRI）的顯影劑過敏，則不該施打莫德納、輝瑞這類mRNA疫苗，因為兩者含有相同的成分。

江守山文末補充，目前我國AZ疫苗的貨量充足，但過了8週後，政府持有的疫苗可能將以輝瑞最多，他預測屆時會開放混打，且根據國外相關研究，「先打AZ後打輝瑞」的效果，保護力不會低於「打兩劑輝瑞」，因此現在選擇AZ疫苗除了可以早些打到，往後開放混打，也能得到良好效果。

不過「女性適合打莫德納、男性適合打AZ」的說法，目前在醫界似乎並無達成共識，至於究竟該選哪牌疫苗，指揮中心強調，防疫是全民一體，希望民眾「有疫苗就要打」，並會將既有的疫苗盡快「讓想打的人先打到」；此外，未來是否可能開放混打，指揮中心則回應，專家小組持續研議當中，會依科學證據來做決定。

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