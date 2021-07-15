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疫苗預算40億花在哪？ 指揮中心：保密合約請大家諒解

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疫苗預算40億花在哪？ 指揮中心：保密合約請大家諒解

聯合報 / 記者許政榆謝承恩邱宜君／台北即時報導
陳宗彥（右）說，疫苗採購有保密合約請大家諒解，本來就會有前期款或分批給付，會有這些狀況。記者謝承恩／攝影
陳宗彥（右）說，疫苗採購有保密合約請大家諒解，本來就會有前期款或分批給付，會有這些狀況。記者謝承恩／攝影

防堵疫情加速買疫苗，但國民黨立委質疑，指揮中心採購疫苗用67億，但只有10億元買國際認證疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，大部分經驗有些疫苗已到貨，有些是前期款，比例不會這麼低，有一些是給國產疫苗預採購的錢。今天副指揮官陳宗彥再度回應，他說，疫苗採購有保密合約，請大家諒解，本來就會有前期款或分批給付這些情況。

國民黨立委賴士葆根據衛福部新冠肺炎防治及紓困預算統計發現，截至6月底，政府買疫苗的錢，帳上總共花了67億元，但實際與現況比對，6月底前台灣只花費10億元左右購買國際認證疫苗，就算再多算10億元當作預付款，至少還有40至50億元花費，質疑中央錢是花到哪裡去了。

針對藍營質疑，陳宗彥說，疫苗採購有保密合約請大家諒解，本來就會有前期款或分批給付，會有這些狀況。

民眾黨立委高虹安日前爆料，台積電、鴻海永齡基金會在BNT疫苗合約畫押前，行政院發言人羅秉成發現「台灣地區」出現上海復星證交所公告，認為這樣不行，讓兩間企業瞬間「炸鍋」，認為花了90%時間在處理政治考量。對此，陳宗彥回應，協助民間採購，希望持續進行，不會特別說明什麼，需要協助我們就協助。

新冠疫苗

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