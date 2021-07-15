只勾莫德納的最多 醫曝選擇關鍵：只有「3類人」這樣做合理

我國疫苗預約平台日前開放18歲以上民眾登記接種意願，根據指揮中心15日說明，選擇「只打莫德納」的人數約佔56%，顯示大眾對於AZ疫苗仍較有疑慮。而針對「疫苗該怎麼選」，台大醫院兒科醫師蒼藍鴿指出，兩牌疫苗的優缺點、接種時程有所不同，並列出最適合選擇施打莫德納的「3類族群」。

蒼藍鴿透過臉書發文表示，根據國外研究數據，AZ與莫德納、輝瑞疫苗，在真實世界的保護力其實並無差異，且兩類防重症的效果皆相當優異，即使面對Delta變種病毒，也有顯著的防護效果，因此他認為民眾在選擇疫苗廠牌時，該執著及考量的重點「並不是保護力」。

而副作用的部分，蒼藍鴿說明，除了AZ疫苗較早傳出有可能發生血栓之外，接種莫德納疫苗後有發生心肌炎的風險，目前也已經被醫界證實；他也補充，美國食品藥物管理局（FDA）曾發布警告稱，施打莫德納、輝瑞疫苗可能導致年輕人心肌炎、心包膜炎，但該警告中同時也強調打疫苗的好處仍遠大於壞處。

撇開「無顯著差異的保護力」和「兩者皆有的副作用風險」後，蒼藍鴿點出，選擇疫苗的最終要素落在「兩者的接種時間差」。他說明，施打AZ兩劑需間隔10至12週，防護效果較佳；莫德納、輝瑞則只需間隔4週，但相較之下，AZ的第一劑能引發稍微較高的保護力。

不過指揮中心目前以拚涵蓋率為防疫方針，因而將莫德納的施打間隔延長為10至12週，莫德納能較快完成接種的優勢便不復存在。因此，蒼藍鴿認為，身分屬於「醫護、機組人員、孕婦」這些確保28天後就能施打第二劑的族群，只勾選莫德納是「絕對合理的選擇」，但除此之外的民眾，他則建議登記意願時選擇「兩者都可以」，才能縮短自己暴露在感染風險的時間。

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