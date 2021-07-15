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想打莫德納、BNT再等等！ 指揮中心宣布「未來4周都AZ」

台股收盤再創歷史新高 上漲188點站上萬八關卡

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想打莫德納、BNT再等等！ 指揮中心宣布未來4周都AZ

聯合報 / 記者謝承恩邱宜君許政榆／台北即時報導
陳宗彥（右）表示，目前會根據疫苗抵台時程做規劃，目前未來4周將以施打AZ疫苗為主。記者謝承恩／攝影
陳宗彥（右）表示，目前會根據疫苗抵台時程做規劃，目前未來4周將以施打AZ疫苗為主。記者謝承恩／攝影

今日衛福部於行政院會報告，全國意願登記只有2.07%選擇只施打AZ疫苗。指揮中心下午又宣布未來4周將以施打AZ疫苗為主，民眾也期待未來還有民間購買1500萬劑BNT疫苗，副指揮官陳宗彥表示BNT疫苗要等實際疫苗抵台後，再納入規畫。

未來是否除開放18-49歲民眾進行疫苗意願登記，未來BNT疫苗是否保留給12-18歲學生施打。陳宗彥表示，目前會根據疫苗抵台時程做規劃，目前未來4周將以施打AZ疫苗為主。

現前僅中小學教職員納入第七類造冊人員，已有大學教團爭取將大學教職員納入第七類施打，陳宗彥說，目前第七類還是按照目前討論方向推動，預約平台上週開始意願登記到現在，已經從前兩天把年齡層放到18歲意願登記了，相信依照現在規劃的速度和施打策略，各年齡層涵蓋應該很快可達到，大家去預約應該可以加速施打。

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