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日本三度援台疫苗下午到 謝長廷：不能老做受援國

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自謝長廷臉書
圖／取自謝長廷臉書

日本贈送給台灣的第三批97萬劑AZ疫苗，下午空運扺台，駐日代表謝長廷前往機場送機，並透過臉書表示，台灣歷經三次的疫苗支援，要發展自國的疫苗產業，不能長遠求助於人，老是做受援國。

謝長廷說，今日機坪上有多輛飛機，除了台灣，還有飛往印尼或其他地方的，因奧運管制不能下到機坪，他只能從窗戶揮手，稍早在2樓遇見正副機長，有向他們致謝。最特別的是，裝載時天空露出陽光，有撥雲見日的喜悅。

謝長廷說，除了對日本誠摯的感謝外，更祈望疫情早日平息，東京奧運順利成功，他們也會全力支持。台灣歷經三次的疫苗支援，除了祈求故鄉平安，也多了報恩的志氣，還有一點恨鐵不成鋼的期許。

謝長廷表示，台灣要發展自國的疫苗產業，不能長遠求助於人，老是做受援國。台灣有足夠疫苗的一天，也要支援其他弱勢國家，做一個受人尊敬的援助國。也要和日本一起分擔亞太救災救難的責任，把善的循環擴散到世界，要讓日本這次對台灣的救援，成為教材和美談。

謝長廷說，當然，國產疫苗盼安全是必要條件，政府支持及採購國產疫苗，必須公平透明，這應該是人民的期待，也是政府的責任，而監督落實則為在野政黨及媒體的權責，更是防止權力腐化的必要設計，人民也要支持，但沒有根據就指控圖利炒股或配合對岸做毁滅式的攻擊，容易混淆焦點，造成社會分裂，也阻礙正常政治監督和民主發展，必須嚴正拒絕，台灣才有未來。

新冠疫苗

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