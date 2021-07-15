基隆中正、信義區分傳醫生、長者闖關「混打」 疫苗

新冠肺炎疫苗施打出現管理漏洞，高雄、台中分傳有人已打新冠肺炎AZ疫苗，又打莫德納疫苗。基隆中正區、信義區疫苗集中施打站，也都出現有人報到「混打」第2劑，都被現場工作人員察覺，及時阻攔，未讓他們再施打莫德納疫苗。

基隆市政府表示，會出現先前已施打AZ疫苗民眾，再接獲通知施打莫德納疫苗，有些是在疫情爆發前已施打公費疫苗，後來又符合施打莫德納疫苗年紀收到通知。另外AZ疫苗打到75歲以上，莫德納疫苗開打第1波也是75歲以上長者，會有重疊。

市府說，現在發出的通知單都會加註請已打第1劑的人，收到通知單不用再去打疫苗，以免有人誤以為是通知要打第2劑。此外目前不開放混打，所以民眾第1劑打什麼，第2劑就打什麼。

據了解，日前有2人到中正區疫苗集中施打站，想要施打莫德納疫苗時，被人認出他們是醫界人士，先前理應已打過AZ疫苗。工作人員過卡時也查出相關記錄，未讓2人闖關混打疫苗。

設在市立體育館的信義區疫苗集中施打站，7月3、4日為75歲以上長者注射莫德納疫苗時，1名長者拿著通知單報到，工作人員發現AZ疫苗從85歲以上逐批往下打到75歲時，他已注射AZ疫苗，請他回去。

基隆市衛生局長吳澤誠說，疫苗混打效果的證據尚不充分，應透過科學辨證和論文討論，世界衛生組織才會形成結論。混打的結果還不是現行施打狀況可以推論，中央也尚未允許混打，所以民眾為了自身安全，還是不要混打。

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