BNT疫苗優先給國、高中生打？蔡壁如逆時中：應按年齡順序

台積電、鴻海暨永齡基金會將捐贈1000萬劑BNT疫苗給台灣民眾施打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，將優先給12至18歲學生施打。民眾黨立委蔡壁如今則在臉書持不同意見，「要降低死傷就應該按年齡順序施打」。

「我也想打疫苗！」蔡壁如指出，這句話幾乎是每位還沒接種疫苗的民眾心聲，正因如此，民間買到BNT疫苗的消息才如此鼓舞人心，不過陳時中說將保留給12至18歲的年輕人施打，「基於國人的健康平等權，當然應該，更何況這個年齡群的人，是國家未來的主人翁；但看在不斷被插隊、被排擠的20歲至49歲的這個族群眼裡，心裡的憤怒可想而知」。

蔡壁如表示，站在醫護人員的立場，除了第一線及必要的國安層級人員之外，施打順序排定的關鍵應該是取決於「如何降低死傷」與「維持基本社會運作」，因此要降低死傷，就應該按年齡順序施打。

蔡壁如也質疑，如果政府真的那麼關心12至18歲的族群，「怎麼會是只靠永齡基金會、台積電和慈濟這些民間單位的捐贈，而不是用盡一切辦法搶購？」

蔡璧如說，接下9月學校要開學，除了12至18歲的學生之外，18至22歲的大學生及12歲以下的小學生呢？還是要繼續靠民間捐贈或是國際贈送嗎？「這一切因為疫苗接種排序問題，造成的亂象和族群對立，皆起因於疫苗不足的社會群體焦慮！」

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