羅秉成回應「卡疫苗」藍委諷：傳神表達蘇貞昌心聲

台積電、鴻海與永齡基金會捐贈1000萬劑BNT疫苗，外界對於「卡疫苗」質疑再度引起熱議。行政院發言人羅秉成日前說「如果想擋，找個機會、借個題目，挑挑裡面的問題，說文件不齊備」，要拖一、兩周不是問題。藍委賴士葆說，行政院長蘇貞昌顢頇霸氣的特質，找羅秉成擔任發言人物以類聚，能夠傳神表達蘇貞昌的心聲，惟沒能有任何性格差異的彌補功能。

賴士葆今透過臉書指出，大家印象深刻的是年初政府要進口萊豬，羅秉成在記者會上疾言厲色的警告，基層公務員若敢執行各地方政府自治條例，訂定食安萊劑零檢出的話將依法送懲戒。大官一句話嚇傻地方基層公務人員，左右為難，不知該如何依法行政。

賴士葆指出，這次羅秉成在記者會上依然官威/僚氣十足地說，如果不是政府促成，民間的力量辦不到。對照蔡英文說，持續爭取疫苗是她這段期間最優先的工作。他們兩個都沒有說錯，把政治力卡住疫苗的黑手拿開就是很大的功勞。「郭台銘被卡了快2個月，幾乎無路可走了，才求見蔡英文讓事情有轉跡。」

賴士葆酸，指揮官陳時中願意放下意識形態的作梗，讓疫苗採購回歸商業運作的模式，打開關閉的閘門放行，所以才可以買到1千萬劑的BNT。這是政府特別的恩准，台積電、永齡以及全台灣的民眾都要感謝政府不再卡住疫苗的德政，所以陳時中的記者會沒有一句對台積電、永齡的感謝。

他說，行政部門內心其實應該是抱怨連連，民間的力量2個月可以採購1千萬劑最好的疫苗送給政府，道地打臉強調「有政府會做事」，卻是一年半沒有成效，可説是灰頭土臉。

賴士葆質疑，蔡英文總統說優先政策關心疫苗，一聲令下7月底要達到25%的疫苗覆蓋率。行政部門領旨就像會計做帳一樣，另行巧立名目來達標，把第一劑疫苗覆蓋率的統計方式改採「劑次人口比」，只是為了美化數字，就像校正回歸一樣，讓疫情的統計失真也無所謂。

他批評，蔡政府習慣以假亂真，2家企業主動出錢出力買疫苗，6月18被外媒錯誤報導是被蔡英文徵召買疫苗，總統府表示沒有評論，也不願意去更正。所以蔡英文歡迎這類美言她的認知錯誤報導，説要打假新聞也只是針對台灣人民。

商品推薦