聽新聞
test
0:00 / 0:00
三批疫苗到 蘇貞昌、陳時中桃機親迎
又有三批疫苗到，今天下午將有日本捐贈、我國採購的AZ疫苗及莫德納疫苗運抵桃園機場，三批總計約200 萬劑，衛福部長陳時中將親自迎接日本捐贈疫苗的班機，行政院長蘇貞昌將以神秘嘉賓的身分前往迎接自購的兩批疫苗。
日本致贈的AZ疫苗由日航JL809班機負責載運，這批有97萬劑，預計會提早到達桃園機場。我國自購AZ疫苗，由華航CI834執飛，從曼谷起飛，表定下午3時40分抵達桃機。另一批自購的莫德納疫苗則由華航CI5556貨機執飛，目前已經從盧森堡起飛，預計下午3時40分到50分左右抵達桃機。桃園國際機場公司表示，機場公司已經安排好機坪，方便卸貨作業進行。
據了解，為了感謝倉儲作業人員的辛勞，行政院長蘇貞昌機坪視察疫苗到貨情形後，將慰勉現場工作人員。
疫情快報
▪【疫情專題】7月14日增17本土、6死、10境外
▪【今日疫情懶人卡】台中豪宅「特殊社交」釀2確診 北市永利市場有足跡
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言