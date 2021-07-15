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三批疫苗到 蘇貞昌、陳時中桃機親迎

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
日本致贈的AZ疫苗由日航JL809班機負責載運，下午抵達桃園機場，指揮官陳時中親迎。記者鄭超文／攝影
日本致贈的AZ疫苗由日航JL809班機負責載運，下午抵達桃園機場，指揮官陳時中親迎。記者鄭超文／攝影

又有三批疫苗到，今天下午將有日本捐贈、我國採購的AZ疫苗及莫德納疫苗運抵桃園機場，三批總計約200 萬劑，衛福部長陳時中將親自迎接日本捐贈疫苗的班機，行政院長蘇貞昌將以神秘嘉賓的身分前往迎接自購的兩批疫苗。

日本致贈的AZ疫苗由日航JL809班機負責載運，這批有97萬劑，預計會提早到達桃園機場。我國自購AZ疫苗，由華航CI834執飛，從曼谷起飛，表定下午3時40分抵達桃機。另一批自購的莫德納疫苗則由華航CI5556貨機執飛，目前已經從盧森堡起飛，預計下午3時40分到50分左右抵達桃機。桃園國際機場公司表示，機場公司已經安排好機坪，方便卸貨作業進行。

據了解，為了感謝倉儲作業人員的辛勞，行政院長蘇貞昌機坪視察疫苗到貨情形後，將慰勉現場工作人員。

日本致贈的AZ疫苗由日航JL809班機負責載運，下午抵達桃園機場，指揮官陳時中親迎。記者鄭超文／攝影
日本致贈的AZ疫苗由日航JL809班機負責載運，下午抵達桃園機場，指揮官陳時中親迎。記者鄭超文／攝影

日本致贈的AZ疫苗由日航JL809班機負責載運，下午抵達桃園機場，指揮官陳時中親迎。記者鄭超文／攝影
日本致贈的AZ疫苗由日航JL809班機負責載運，下午抵達桃園機場，指揮官陳時中親迎。記者鄭超文／攝影

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