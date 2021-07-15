影／搶莫德納太踴躍？ 澎湖4000劑疫苗今早都預約光

澎湖縣政府14日開放澎湖籍18歲以上民眾及第9類對象向各衛生所(室)預約施打疫苗，這批疫苗以莫德納居多，各衛生所一早電話接不完，還有民眾直接前往預約，至今天早11點為止4000劑都已額滿，因此暫停預約，提醒尚未預約施打的民眾，改循「公費疫苗預約平台」進行意願登記及預約。

澎湖縣政府今天開放18歲以上全境民眾預約施打疫苗，據各地衛生所(室)回報，4000劑均已預約完，因此即起暫停預約。

澎湖縣政府行政處長陳其育表示，這批疫苗因採電話預約，許多衛生所電話一早就滿線，民眾還直接到衛生所排隊，衛生所決定臨時受理現場登記，經引導秩序良好，所有民眾在上午9點30分前都完成登記。

陳說，這次開放到衛生所室預約的疫苗以莫德納居多，接下來三周接種的疫苗則以AZ為主，尚完預約施打的民眾 需改至「公費疫苗預約平台」進行意願登記。

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