卓伯源舉二法律原則酸政府：把買疫苗當特種行業在管理

國民黨與四縣市申請採購BNT疫苗，遭中央以「疫苗總量已足夠」為由拒絕。欲參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源今接受「千秋萬事」廣播專訪表示，民進黨政府把採購疫苗當作法律上的「原則禁止和例外開放」，也就是「把買疫苗當作特種行業在管理」，原則上禁止還要專案管理。

卓伯源說明，法律上有分「原則禁止和例外開放」與「原則開放、例外禁止」，前者是對於可能對社會治安有疑慮的情況，所以採原則禁止、例外開放，例如特種行業；後者則是若此事對國際名聲有幫助，只要申請就核准。「結果政府現在把買疫苗當作特種行業在管理」。

對於鴻海日前進疫苗被質疑遭卡，卓伯源也說，讓疫苗敢快進來就能避免悲劇的發生，行政機關對於申請案應該要以最速件處理，1至3天就可以處理完畢。他以Google來彰化設廠為例，當初建築執照3天就發下來。但一個申請疫苗的公文為什麼要拖這麼多天？有這麼困難嗎？還要等郭台銘在臉書喊話要蔡總統明確表示要不要他捐疫苗，政府才跳出來。這點就可以看出政府的心態非常可議。

卓伯源諷刺，全世界都在看誰還沒打疫苗，只有台灣相反，「在查誰偷打疫苗」。他還說，全世界都在用疫苗救寶貴的生命，只有台灣剛好相反，是用生命在保護高端疫苗，希望國外疫苗不要這麼快進來，讓大家都等著打高端疫苗，這樣對得起人民對蔡政府的事實嗎？

而針對指揮中心宣布，疫苗覆蓋率計算標準更改為劑次人口比 (第一劑人次+第二劑人次) / 人口，引發專家質疑。卓伯源批評，劑次人口比完全就是粉飾太平，只衝表面好看的帳面數字。他舉例，如果今天有100人來打100劑疫苗，疫苗覆蓋率就是100%；如果只有50人打了兩劑疫苗，那也是打100劑，而以指揮中心的計算方式就是100%，但實際上只有50個人施打疫苗。

卓伯源說，中央粉飾太平的伎倆是一以貫之的，他特別點名新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美以及高雄市前市長韓國瑜都提出要普篩、精準篩檢，中央不敢就是怕帳面數字不好看。他也替當初與台大合作的彰化衛生局長葉彥伯叫屈，因葉擬執行精準篩檢，卻遭中央移送調查。

卓批評，中央反對精準篩檢是經不起考驗的，事實也證明葉彥伯的做法是正確的。他強調，反對精準篩檢是經不起檢驗的，也是造成這次疫情破口的原因之一，如果當時有做精準篩檢，就可以抓到3+11的傳播鏈，不會有那麼大的擴散，民進黨的防疫政策根本亂了套。

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