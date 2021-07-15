國小教師屬第七類還打不到疫苗？衛福部：還在收集名冊

國中小教師被列在第七類優先打疫苗對象，但有基層教師投訴，遲遲沒有接到接種通知，質疑疫苗接種權利被沒收。對此，衛福部次長薛瑞元表示，目前教育部正在收集名冊，事情正在進行中。

中央流行疫情指揮中心上個月宣布，7月1日起將擴大疫苗施打類別，包括第七類維持國家安全及社會機能正常運作者，其中也涵蓋高中職以下學校教職員工與校內工作人員。不過，有國小老師投訴，目前都還沒有辦法預約疫苗，該名老師與其他縣市的老師聯繫後，發現各縣市都有同樣的問題，遂向學校做詢問，學校則表示早就造冊給地方教育局，不過教育局又推說是卡在中央。

教師質疑，現在將開放18歲以上者，登記疫苗意願，並在7月16日後陸續通知預約，質疑教師雖屬第七類，時程上卻與其他人幾乎同步。

對此，薛瑞元在行政院會會後記者會中表示，國小老師的部分，的確是屬於第七類，但是目前離開學還有一段時間，教育部正在收集這個名冊，還有施打地點的一些規劃，目前這個事情是在進行中。

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