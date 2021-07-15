快訊

7月26日解除三級警戒？ 衛福部：並非不可能

67億疫苗錢花哪去？審計長稱機密拒答 立委批：有哪個國家像這樣？

國小教師屬第七類還打不到疫苗？衛福部：還在收集名冊

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
本報資料照片
本報資料照片

國中小教師被列在第七類優先打疫苗對象，但有基層教師投訴，遲遲沒有接到接種通知，質疑疫苗接種權利被沒收。對此，衛福部次長薛瑞元表示，目前教育部正在收集名冊，事情正在進行中。

中央流行疫情指揮中心上個月宣布，7月1日起將擴大疫苗施打類別，包括第七類維持國家安全及社會機能正常運作者，其中也涵蓋高中職以下學校教職員工與校內工作人員。不過，有國小老師投訴，目前都還沒有辦法預約疫苗，該名老師與其他縣市的老師聯繫後，發現各縣市都有同樣的問題，遂向學校做詢問，學校則表示早就造冊給地方教育局，不過教育局又推說是卡在中央。

教師質疑，現在將開放18歲以上者，登記疫苗意願，並在7月16日後陸續通知預約，質疑教師雖屬第七類，時程上卻與其他人幾乎同步。

對此，薛瑞元在行政院會會後記者會中表示，國小老師的部分，的確是屬於第七類，但是目前離開學還有一段時間，教育部正在收集這個名冊，還有施打地點的一些規劃，目前這個事情是在進行中。

新冠疫苗

延伸閱讀

英美疫苗覆蓋高 Delta株來襲住院病故又攀升

江啟臣喊買疫苗 民進黨團：國民黨主席選舉綁疫苗

疫苗到貨開始選品牌 急診醫嘆：「疫苗巨嬰」永遠不滿足

怕血栓不敢打AZ…其他國家可自選疫苗嗎？英、美、澳、德怎麼做

相關新聞

日三度贈疫苗！陳時中親接機 記者會提前13:30召開

國內開放18歲至49歲民眾進行新冠疫苗意願登記，已累計超過664萬人上網登記，反應踴躍。今日下午日贈我國第三批97萬AZ...

驚！台中5長者鑽漏洞混打AZ+莫德納？市府：明插卡預防

台中今天開放快打站造冊打67歲長者接種莫德納疫苗，傳出至少有5名已注射AZ的長者「闖關成功」，混打莫德納疫苗，甚至自稱醫...

3批疫苗下午分批抵台 日贈AZ下午2時40分最先抵桃機

我國今天下午將迎接三批疫苗，包含我國自購AZ、莫德納，和日本贈的AZ疫苗。相關人士證實，分別從泰國、盧森堡、和東京運抵桃...

第2、3輪單勾選莫德納 「中獎率低」

國人對於莫德納疫苗情有獨鍾，在第三輪意願登記中，高達三九○萬人單選莫德納疫苗，指揮中心指揮官陳時...

行政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台積電、鴻海永齡基金會日前公布完成一千萬劑BNT疫苗採購簽約，台灣民眾黨立委高虹安卻在政論節目上爆料，台灣政府抗拒與上...

國小教師屬第七類還打不到疫苗？衛福部：還在收集名冊

國中小教師被列在第七類優先打疫苗對象，但有基層教師投訴，遲遲沒有接到接種通知，質疑疫苗接種權利被沒收。對此，衛福部次長薛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。