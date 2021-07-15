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綠營：65歲以上接種率倒數前5名 都在藍營執政縣市

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團線上記者會。圖／取自直播
民進黨立法院黨團線上記者會。圖／取自直播

民進黨立法院黨團今指出，非六都的本島縣市中，65歲以上人口接種率倒數5名，全部出現在國民黨執政縣市，希望接種率偏低的縣市，真的要加把勁， 公布數據不是要縣市間的比賽，而是跟時間在比賽，是跟病毒在比賽，一起加把勁，台灣是個團隊，這次是個接力賽，每個縣市一起努力拚接種率，達到群體免疫效果。

黨團書記長羅致政說，六都在65歲以上人口的接種率，以桃園67.9%最高、高雄57.78%次之，第三名則是台南57.31%，民進黨執政三個縣市，接種率名列前茅，但反觀台中、台北和新北市還是有待努力，當然民眾要不要接種有更多因素，地方政府應該要盡更多努力，做得更好、更多。

羅致政說，非六都的本島縣市中，65歲接種率前5名，第一名是新竹市72.15％、 屏東70.99％、彰化63％、基隆市59％，嘉義市58％，但後段班，墊底的是南投縣39.79％、花蓮46.52％，新竹縣46.61％、宜蘭51.72％、台東52.43％。

羅致政表示，倒數5名都是國民黨執政縣市，這不是藍綠問題，而是倒數的接種率偏低縣市，真的要加把勁，讓全民接種達到群體免疫效果，尤其有些地方還有很多庫存的疫苗，不管用什麼方法，讓庫存降低、接種率提高。

黨團幹事長劉世芳說，希望各縣市政府加油，分配給地方政府的疫苗趕快施打，讓7月底的時候，接種比率趕快升高，在施打順序下讓台灣疫情獲控制。

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