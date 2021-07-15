綠批採購疫苗為選主席 江啟臣：做任何事都被牽扯選舉

立法院民進黨團今召開記者會，指國民黨主席江啟臣跟4藍營縣市首長要合購疫苗，是為了黨主席選舉。江啟臣今表示，他做任何事都會被牽扯跟主席選舉有關，民進黨在國難、防疫當頭，仍把在野黨當敵人，逢國民黨必擋必反，無助防疫工作。

江啟臣說，其實一開始就是這4個縣市，疫苗的購買尊重各縣市意願，5月28日指揮中心公布的公告，給企業、地方政府申請COVID-19疫苗輸入的申請通知，告訴企業跟地方政府可以申請輸入。

江啟臣表示，地方政府按照意願申請，並委託合格藥商，這有什麼問題，且跟主席選舉有什麼關係，要牽扯的話，他做任何事情都會被牽扯到跟主席選舉有關。

外界認為4縣市疫苗還沒打完就要購買BNT疫苗，是為了刻意等待BNT疫苗。江啟臣說，22個縣市不可能今天給多少疫苗就要立刻打完，他要替地方政府說話，經常在無預警狀況下，接到通知明天要撥多少劑，但打疫苗也要準備時間。

江啟臣說，疫苗施打類別由中央控制、決定，如果下放權力給地方，地方自己決定如何安排施打順序、類別，疫苗的量、節奏、速度也不一樣，每個縣市狀況不一樣，年齡結構、施打意願、醫護人力不同，中央憑什麼要求都一樣。

江啟臣表示，如果有充足疫苗，做好配發工作給地方施打，都可以順利施打疫苗，中央不能臨時給，再公布疫苗施打率，這是在做疫苗施打比賽？微解封甩鍋給地方，施打疫苗又分化地方，造成各縣市對立，這有什麼好處。

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