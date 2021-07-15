江啟臣喊買疫苗 民進黨團：國民黨主席選舉綁疫苗

國民黨主席江啟臣昨宣布已聯合南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣等四個執政縣市，向政府提出申請購買500萬劑BNT疫苗，不料同日台東縣副縣長王志輝卻說「縣府暫無購買疫苗的急迫性」。民進黨立法院黨團指出，國民黨主導地方政府要買疫苗議題，只是國民黨主席選舉內部矛盾的外部化，代表要將疫苗議題跟國民黨主席選舉綁在一起，不是一個好現象。

民進黨團書記長羅致政說，國民黨一直在操作議題，希望中央政府授權給地方政府買BNT，但國際上沒有一個國家會這樣授權，在美國屬於聯邦制國家，都是中央在處理，不是州政府在處理，台積電、鴻海買疫苗也是捐給中央政府統一分配，牽扯到防疫策略和公平性問題，不是有錢縣市就可施打，最核心的是錢哪裡來？是用特別預算、預備金還是募款？若地方政府買進來自己使用，不給中央分配，也不會有這麼荒唐離譜的事。

羅致政說，國民黨大的縣市台中、新北並未加入江啟臣團購名單裡．台東副縣長也說疫苗是足夠的，台東也跳船，不願加入黨主席選舉派系 分立的情況，這個議題是國民黨主席內部矛盾的外部化，將選舉放在疫苗接種，現在疫苗已陸續到來，拜託地方政府加快疫苗接種速度，這是跟時間賽跑，打得越早越快，群體免疫效果越容易達成。

民進黨團幹事長劉世芳說，若疫苗跟黨主席選舉綁在一起，不是好現象，更是假議題，一再強調千萬不要跟黨內選舉綁在一起，現在這些縣市紛紛跳船後，疫苗議題跟國民黨黨內選舉已不能夠掛勾，希望各縣市政府加油，分配給地方政府的疫苗趕快施打。

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