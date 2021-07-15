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驚！台中5長者鑽漏洞混打AZ+莫德納？市府：明插卡預防

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中昨天開放68歲、69歲長者到快打站接種莫德納疫苗，長者在南屯區惠文國小接種疫苗。記者趙容萱／攝影
台中昨天開放68歲、69歲長者到快打站接種莫德納疫苗，長者在南屯區惠文國小接種疫苗。記者趙容萱／攝影

台中今天開放快打站造冊打67歲長者接種莫德納疫苗，傳出至少有5名已注射AZ的長者「闖關成功」，混打莫德納疫苗，甚至自稱醫師的年輕人闖關未果，嗆「為何不禮遇第一線防疫醫護人員？」還有一名洗腎病患打完後出現發燒等不適症狀。台中市政府預計明天開放66歲打疫苗啟動插卡預防。

台中市衛生局長曾梓展說，台灣尚未開放新冠肺炎疫苗混打，但已有多人闖關，各快打站積極預防攔抯，甚至試辦插卡，但仍考驗人性，至少有5人闖關「人體試驗」，市府預計明天開放66歲打疫苗啟動插卡預防。至於已闖關成功者，市府目前已陸續掌握名單，並且做後續的追蹤，至今除一名洗腎翁發燒外，其他未出現異樣。至於是否會罰？因為目前中央尚未定訂，因此還在討論。

曾梓展說，據了解，這批闖關成功者多為具多重身分，如既是會收到接種疫苗通知單的長者，也是具有其他接種疫苗資格，先以其他接種疫苗資格的身分接種AZ疫苗後，撕掉健保卡上的貼紙，再持接種疫苗通知單到快打站，向工作人員表示要打莫德納，藉此「闖關成功」。

台中市在6月30日前，快打站依年齡層分批開放75歲以上長者造冊打AZ疫苗，7月3日起，陸續下修年齡提供台中市長者接種莫德納疫苗，但仍有長者打完第一劑AZ，竟把接種疫苗卡藏起來，謊稱沒打過疫苗闖關。

一名快打站人員說，由於多數快打站沒有插卡連線，快打站人員只能核對造冊名單，若不在造冊內，會特別注意，但這畢竟是考驗人性，防不勝防，還是會有漏網之魚。

一名駐快打站的醫師說，不是只有長者自稱沒打闖關，甚至還有自稱是某大醫院醫師拿著已打莫德納的注射證明到快打站，表明自己不想等了，要到快打站「先打」，當場被現場人員以「你沒有造冊，沒辦法幫你打」勸阻，年輕人還不死心，搬出一堆外國的數據也沒有，氣到嗆「為何不禮遇第一線防疫醫護人員？」還停留在快打站拿手機東拍、西拍不走，引起快打站其他長者關注。

台中昨天開放68歲、69歲長者到快打站接種莫德納疫苗，長者在南屯區惠文國小接種疫苗。記者趙容萱／攝影
台中昨天開放68歲、69歲長者到快打站接種莫德納疫苗，長者在南屯區惠文國小接種疫苗。記者趙容萱／攝影
台中昨天開放68歲、69歲長者到快打站接種莫德納疫苗，長者在南屯區惠文國小接種疫苗。記者趙容萱／攝影
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