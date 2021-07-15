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陳時中接機第3批日捐疫苗 指揮中心記者會提早

中央社 / 台北15日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩攝影／報系資料照
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩攝影／報系資料照

日本3度捐贈的AZ疫苗今天下午將運送來台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將親自率隊前往接機，原本每天下午2時的指揮中心記者會，破例提前至下午1時30分舉行。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗陸續到貨，陳時中日前曾說明，未來到貨疫苗將以自購的AZ疫苗為主，但泰國政府考慮對本地生產的AZ疫苗限制出口，此舉可能衝擊台灣，雖指揮中心掌握AZ總公司尚未答應泰方的要求，但泰國廠動向及爭取其他廠貨源可能性備受關注。

截至昨天國內累計1萬5328例確診，分別為1214例境外移入，1萬4061例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案15282），共累計106例移除為空號。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠疫苗

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