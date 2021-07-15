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綠不讓藍4縣市買BNT 孫大千酸：難道買到就支持統一？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千批評民進黨不讓藍營縣市買疫苗。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千批評民進黨不讓藍營縣市買疫苗。圖／取自孫大千臉書

中國大陸國台辦表示願援助疫苗，台灣有意願洽購疫苗的縣市也能獲得滿足。民進黨立法院黨團批評，國民黨主席江啟率四縣市洽購BNT疫苗，背後是配合國台辦的劇本。前立委孫大千在臉書批評，民進黨立法院黨團的腦袋是被病毒給燒壞了嗎？每天除了四處獵巫和造謠生事，完全沒有一點有建設性的意見和做法。

孫大千表示，從永齡和台積電採購BNT的成功經驗可以了解，疫苗採購原本就是一件單純的商業行為，根本不需要賦予過多的意識形態包袱。四個縣市政府有需要再加碼採購，只要符合指揮中心的基本原則，哪裡來的「以疫謀統」呢？民進黨團是認為倘若這四個縣市買到了BNT疫苗以後，就會全部支持統一嗎？還是懷疑這四個縣市的台灣人民只要接種了BNT疫苗以後，就會全部支持統一？這麼愚蠢的邏輯也虧民進黨團想得出來。

孫大千說，台灣目前實際到位的疫苗不到1000萬劑，其中友邦捐贈更是超過自行採購，未來就算加上永齡、台積電和慈濟捐贈的1500萬劑，台灣人民所能夠得到的國際疫苗也不到4000萬劑。民進黨團所說的「台灣目前可掌握約有5千萬劑疫苗」，這不是標準的話唬爛嗎？那多出來的1000萬劑疫苗難道是從外太空掉下來的嗎？

孫大千批評，民進黨自己沒有能力為台灣人民買到可靠的國際疫苗，只會把責任推給外部力量，對於民間團體捐贈還要百般刁難，民進黨團真的還有臉出來面對台灣人民嗎？

新冠疫苗

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