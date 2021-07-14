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疫苗系統「預約時間點」診所還沒開 醫師：真的太瞎了

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫苗接種預約平台，昨天無預警開放十八歲以上族群進行意願登記，首日出現大當機，狀況百出。記者曾學仁／攝影
新冠肺炎疫苗接種預約平台，昨天無預警開放十八歲以上族群進行意願登記，首日出現大當機，狀況百出。記者曾學仁／攝影

中央COVID-19疫苗預約平台首日開放滿18歲以上民眾意願登記，「一分鐘湧進五萬人」一度當機，有民眾預約成功後，告知診所時間點，卻發現尚未營業，讓小兒科醫師陳木榮無奈喊「天公伯啊！拜託不要再整我了！」

醫師陳木榮昨（13）日在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室」發文表示，有一位朋友打電話到診所說他預約成功了，要在某日下午「2:00」到診所打COVID-19疫苗，不過，這時間點卻是診所下午營業前的半小時。

醫師陳木榮澄清，不論大家在政府預約系統預約到幾點，他的診所就是下午「2:30」才開門，才開始打疫苗，「真的不要問我為什麼預約時間會錯誤？我也不知道為什麼，系統不是我設計的……」。

小兒過敏免疫科醫師陳映庄也來回應「這真的太瞎了」，另一位小兒科醫師唐子涵則說「最近診所電話真的被打爆，還有不少直接殺到現場預約的」。

疫苗預約平台昨天也出包，行政院政委唐鳳提供「單選AZ疫苗者」下午1時數據多達130萬人，但到了下午5時更正僅6萬多人，今天陳時中解釋，當時拿到數字有些問題，這次疫苗預約平台承辦單位是關貿網路公司，過去也有口罩購買系統經驗，已長期合作。

新冠疫苗 醫師

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