傳多批疫苗15日抵台 機場單位：運送快速不延宕

日本3度捐贈AZ疫苗預計明天運送來台，有媒體報導台灣自購疫苗也將同日抵台，指揮中心今天表示確定後會再宣布，桃機相關單位指出，不管幾批疫苗抵台都會確保萬無一失。

日本3度捐贈牛津AZ的COVID-19疫苗預計15日抵台，另外，根據自由時報指出，國內自購的AZ（AstraZeneca）與莫德納（Moderna）疫苗也將在同天抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天僅說，好消息確定後會再宣布。

對於中央社記者詢問明天疫苗運送作業的準備情況，桃園國際機場公司表示，相關疫苗運送訊息由指揮中心統一發布，但只要班機航報出爐，機場公司都會先安排好機坪，方便卸貨作業進行。

桃園國際機場國境單位表示，相關疫苗運送作業已多次演練，且有專案人員處理，執行人員相當熟悉流程，就像是例行工作一般，今天也召集相關單位再次開會進行任務分配，就是要確保疫苗運送作業萬無一失。

國境單位指出，不管明天有幾批疫苗將運送來台，飛機是一班一班的降落，而且依照疫苗數量的不同，大約只需要1到2個貨盤就可運送完成，作業時間充足，因此工作人員只要依照班機降落順序逐一處理即可，相信可確保疫苗運送流程快速進行不延宕。

國境單位說，負責運送的航空公司將依循往例啟動準備作業，因應不同疫苗對溫度控管的要求，為確保疫苗如期如質運送，除搭配醫藥級專用溫控貨車將疫苗直送機場，暫存於溫控庫中，並以嚴謹標準處理，先築打固定於貨盤上，由貨運人員仔細確認打盤穩固，再派遣專人機坪押運減少駁運時間。

疫苗將裝載於班機腹艙，貨艙會預先開啟空調系統達預冷狀態，確保航程維持適當保存溫度，疫苗運抵台灣將於指定機坪優先卸貨，拖進倉儲區以最速件處理，待完成通關程序將以冷藏車運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，並全程監控確保疫苗溫度及有效性，再提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）接種計畫所列實施對象進行接種。

台北關表示，疫苗的相關詳細資料，正由報關業者準備中，預計在明天向海關投遞進口報單，完成疫苗運送作業。

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