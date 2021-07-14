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近6成民眾只想打莫德納 陳時中喊話有疫苗就快打

中央社 / 台北14日電
指揮官陳時中（右）。記者謝承恩／攝影
指揮官陳時中（右）。記者謝承恩／攝影

根據指揮中心最新公布的疫苗接種意願登記，超過59%民眾只願打莫德納疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天強調「防疫是全民一體」，呼籲民眾有疫苗就盡快施打。

COVID-19疫苗預約平台昨天起開放滿18歲以上民眾意願登記，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，截至今天下午1時，全國共有643萬人完成第3輪意願登記，其中約1.81%想打AZ疫苗、59.57%想打莫德納疫苗、38.63%兩廠牌都願打。

登記意願民眾中，有超過一半只願打以莫德納疫苗，令外界擔憂影響疫苗施打計畫。

指揮中心指揮中心指揮官陳時中說：「防疫是全民一體」，呼籲民眾有疫苗就打，他明白每個人都有自己的喜好，因此整體策略上，會盡可能以有效率的方式，讓想打疫苗的人都先打到疫苗，但如果真的不願意打，就只好再等等。

陳時中也指出，若民眾接到AZ疫苗預約簡訊，但在期限前沒有完成預約，資料還是會持續留存、不會消失，如果想更改疫苗意願，就要等到下一輪。

指揮中心發言人莊人祥也指出，凡是有居留證、健保卡的外籍人士，同樣比照台灣民眾，都能上網登記接種意願；指揮中心副指揮官陳宗彥則說，今年因外籍人士居留證有新舊證號更換問題，因此開放新舊證號都能登記。

除了疫苗接種意願，指揮中心今天也公布疫苗接種後不良事件通報統計。

莊人祥表示，昨天共新增83件不良事件通報，其中34件為非嚴重不良事件、39件其他疑似嚴重不良事件，另有10件死亡通報。

莊人祥說，死亡通報個案有7例接種AZ疫苗，年齡介於79歲至95歲，3例接種莫德納疫苗，年齡介於73歲至81歲，目前累計402例接種後死亡事件，其中297人為75歲以上長者。

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