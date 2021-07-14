打完疫苗抗體消失就沒保護力？張上淳釋疑

接種2劑COVID-19疫苗後若抗體消失，還有保護力與否，疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今天表示，理論上，打完疫苗後即便抗體消失，碰到病毒仍會產生細胞性免疫力。

泰國有學術機構的研究顯示，接種2劑中國製科興疫苗的民眾第2劑接種完後的60天內，對抗原始COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的保護力約有60%到70%，不過接種完後每40天抗體會減少50%。

消息一出，外界好奇台灣民眾接種2劑COVID-19疫苗後，體內抗體變化狀況。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中表示，根據較早接種疫苗國家公布的數據顯示，接種2劑疫苗半年後，無論是AZ還是莫德納疫苗，接種者體內抗體效價都不錯，但台灣因比較晚開打，還沒有完整的本土數據。

張上淳也指出，就理論而言，人體接種疫苗後會產生細胞性免疫力，即便抗體消失，免疫細胞遇到病毒時還是會活化並產生適當保護力，但不清楚科興疫苗是否也如此，強調各種疫苗效果都有待更多科學研究和證據證實。

另外，疫苗保護力也可能受到變種病毒影響，是否追加施打第3劑也是各界關注議題。

張上淳說，追加施打第3劑的討論面向很多元，包括是否要打第3劑、要打原本的疫苗還是新病毒株製造的疫苗等，大廠、學術機構都在討論中，暫時沒有答案。

因應未來不同廠牌疫苗陸續抵台，外界也關心是否比照加拿大開放混打。張上淳指出，國際間確實針對AZ混打輝瑞BNT疫苗進行小規模試驗，不僅免疫反應不錯，也沒有重大不良反應，但因暫時沒看到AZ混打莫德納疫苗的試驗，因此才會希望由國內自行執行小規模試驗，取得科學數據後，再由專家凝聚共識，決定是否開放混打。

商品推薦