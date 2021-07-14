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COVID-19疫苗預約 18至49歲意願登記逾390萬人
COVID-19疫苗預約平台昨天起開放滿18歲以上民眾意願登記，指揮中心指揮官陳時中表示，截至今天下午1時，18至49歲已逾390萬人填寫意願登記，超過55%願意打AZ疫苗。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台意願登記實施對象13日起再擴大，第三輪疫苗接種意願登記已開放所有18歲以上一般民眾，民眾可登記至15日下午5時。
中央流行疫情指揮中心陳時中今天下午在記者會時表示，目前18至49歲已超過390萬名民眾填寫意願登記，其中單勾選AZ疫苗者，占整體登記意願2.09%、同時選擇AZ疫苗及莫德納疫苗者，則占整體登記意願53.6%，換句話說，願意施打AZ疫苗者超過55%。僅願意接種莫德納疫苗者則占44.3%。
陳時中表示，前一批到貨的莫德納疫苗已經幾乎接種完畢，需要保留部分數量給已經接種1劑莫德納疫苗者施打第2劑，相信未來會以提供AZ疫苗接種為主。
行政院政委唐鳳提供昨天下午1時單選AZ疫苗者多達130萬人，但同天下午5時數據卻變成僅有6萬多人，今天記者會中有媒體提問為何數字落差大，陳時中解釋，當時拿到數字有些問題，這次疫苗預約平台承辦單位是關貿網路公司，過去也有口罩購買系統經驗，已長期合作。
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