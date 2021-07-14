單日打逾24萬COVID-19疫苗創新高 涵蓋率達17.02%

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，昨天單日接種24萬多劑COVID-19疫苗創新高，涵蓋率達17.02%、劑次人口比為17.39%，相信疫苗大規模施打已越來越順暢。

指揮中心昨天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率採劑次人口比，國民黨籍立委陳以信今天在臉書（FaceBook）貼文指出，把打第一劑人數與第二劑人數加起來，再除以總人口數的算法，是玩弄數學遊戲欺騙民眾。

針對指揮中心昨天COVID-19疫苗覆蓋率公布兩項，分別為接種人口涵蓋率與至少接種1劑涵蓋率，陳時中今天下午在指揮中心記者會中解釋，其實很多單位、學校、新聞電台、報紙等都以劑次人口比表達整體疫苗施打範圍。

陳時中更進一步舉例美國疾病管制暨預防中心及英國牛津大學就是以劑次人口比，呈現各地施打狀況，綜合表達接種第一劑、第二劑疫苗接種狀況；紐約時報、日本讀賣新聞、英國廣播公司新聞（BBC）等都以劑次人口比表達，所以未來指揮中心也會公布涵蓋率及劑次人口比兩組數字。

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