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各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

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傳自購AZ及莫德納疫苗15日到 陳時中：確定再宣布

中央社 / 台北14日電
第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、衛生福利部長期照顧司司長祝健芳。第二排由左到右醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、衛生福利部長期照顧司司長祝健芳。第二排由左到右醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

日本3度捐贈牛津AZ的COVID-19疫苗15日抵台，據自由時報指出，國內的自購AZ疫苗與莫德納疫苗也在同天抵台，疫情指揮中心指揮官陳時中今天僅說，好消息確定後會再宣布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗陸續到貨，各界關心18歲以上民眾何時可開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，原則上滿18歲民眾通通可登記，透過意願登記預估可開放至哪個年齡層是最快速的方式，後續開放會儘速安排。

新冠疫苗

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