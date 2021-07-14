傳自購AZ及莫德納疫苗15日到 陳時中：確定再宣布

日本3度捐贈牛津AZ的COVID-19疫苗15日抵台，據自由時報指出，國內的自購AZ疫苗與莫德納疫苗也在同天抵台，疫情指揮中心指揮官陳時中今天僅說，好消息確定後會再宣布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗陸續到貨，各界關心18歲以上民眾何時可開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，原則上滿18歲民眾通通可登記，透過意願登記預估可開放至哪個年齡層是最快速的方式，後續開放會儘速安排。

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