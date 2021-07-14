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江啟臣宣布：國民黨與4縣市 聯合採購500萬劑BNT疫苗

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨主席江啟臣今天在中常會宣布，國民黨更已經聯合南投、雲林、花蓮、台東四個執政縣市，共同委託合格藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗。期望蔡政府比照永齡基金會、台積電前例，儘速完成行政程序，共同為國人疫苗需求努力。

據了解，日前國民黨委託工商協進會購買250萬劑BNT疫苗，遭行政院副院長沈榮津致電勸退，現在國民黨將原本委託的250萬劑吃下，將以國民黨名義與四縣市聯合採購。

江啟臣說，面對人民對於疫苗的需求，國民黨不應該只等著別人捐贈，或是苦等自購疫苗到貨，更應該要主動出擊。除了已經完成簽約購買的永齡基金會、台積電，已經完成專案委託的慈濟基金會，國民黨與四縣市已提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗。

江啟臣說，藉由中常會，感謝鴻海集團永齡基金會，以及台積電，在政治不友善的環境中，仍願意堅持初衷，突破萬難，為國人爭取國際認證的新冠肺炎疫苗。但台灣的疫苗需求數量仍不僅於此，除了感謝友邦的慷慨捐助，企業民間團體的捐贈，國民黨仍要督促政府加速自購疫苗到貨時間。

江啟臣呼籲政府，開放民間、地方政府採購，不應該是執政黨政治算計下的特權；執政黨對於民間與地方政府的疫苗捐贈，更不應該變成事前抹黑抹紅，事成後收割搶功的噁心戲碼。可以施打到安全、有效的疫苗，是全民共同的期待。取得足夠的疫苗，執行有效率的施打計畫，是政府的責任。

江啟臣說，面對疫苗到貨速度不穩定，中央分配疫苗政策不透明，地方政府只能全力以赴，加速疫苗施打。現實上，縣市所面臨的問題不同，醫療資源懸殊、在仍沒有開放全民施打的前提下，施打對象的意願落差，同樣影響疫苗施打進度。此刻操作各縣市剩餘疫苗數的議題，將疫苗施打當成競爭比賽，更是加深中央地方嫌隙，無助於共同防疫。

新冠疫苗

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