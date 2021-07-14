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日照中心有條件鬆綁！「遵照指引」人員疫苗施打達8成

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
調查顯示，日照、據點活動全面停擺，造成許多失智長輩的認知下降，照顧者承受很大壓力。本報資料照片
調查顯示，日照、據點活動全面停擺，造成許多失智長輩的認知下降，照顧者承受很大壓力。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心今日表示，COVID-19疫情三級警戒期間，社區式機構均暫停提供服務。衛生福利部長期照顧司長祝健芳表示，現因應國內疫情趨緩，指揮中心宣布社區式機構可在工作人員疫苗施打率達8成，且做好防疫整備工作的狀態下，適度鬆綁，逐步恢復提供服務。

陳時中表示，長照單位很多不同類型，目前高齡者疫苗施打率已經不錯，尤其這兩天65歲以上長照須受照顧年齡層，以及其照顧者疫苗施打率很高，這項指引可以讓這些服務持續運作，讓長輩受到照顧，減輕家庭壓力。政府設計包含疫苗注射，配合篩檢檢察，戴口罩環境清消，防疫措施指引列進，讓民眾能在比較安全的環境下受到照顧。

祝健芳表示，包括長照社區式長照機構，提供日間照顧、小規模多機能；附設於住宿機構之日間照顧服務、身心障礙日間型服務，其中含社區日間作業設施、社區式日間照顧、日間服務機構、精神復健機構（日間型）、早期療育機構都在鬆綁範圍內。其中需要符合三大條件。

指揮中心說，為確保服務對象健康，衛生福利部特訂定「衛生福利機構(社區型)因應COVID-19防疫管理指引」，針對「服務條件」、「自主防疫管理措施」、「具有COVID-19感染風險者之應變措施及發生確診病例應變處置」等管理事項，提供社區式服務機構依循辦理，地方政府應輔導轄內機構依本指引提供服務，並填具檢核表報地方政府備查，在完備防疫工作的前提下逐步恢復提供服務。

一、服務條件

(一)機構提供服務條件：

1.整體工作人員疫苗施打率達8成，方可提供服務。

2.未接種疫苗、接種第一劑疫苗未滿14日者，服務前應自費提供3日內SARS-CoV-2抗原快篩(以下簡稱抗原快篩)陰性證明，於三級警戒期間須配合每週自費提供抗原快篩陰性證明。

(二)服務對象接受服務條件(未成年者不適用)：

1.建議服務對象接種第一劑疫苗滿14日後，再前往接受服務。

2.未接種疫苗、接種第一劑疫苗未滿14日者，接受服務前應自費提供3日內抗原快篩陰性證明或解除隔離證明，於三級警戒期間須配合每週自費提供抗原快篩陰性證明。

二、自主防疫管理措施：

(一)工作人員及服務對象之健康管理部分，若為確診、居家檢疫、居家隔離、自主健康管理、抗原快篩陽性者均不可提供或使用服務。

(二)規劃服務動線、分區空間及隔離空間，建立分艙分流及分組活動、用餐機制。

(三)交通服務管理，每車以10人(含司機)為限，車內禁止用餐、飲水。

(四)加強環境(含交通接送車輛)清潔消毒，每日至少2次。

三、具有COVID-19感染風險者之應變措施及發生確診病例應變處置：

(一)發現疑似病例，機構應於24小時內通報，疑似病例應各自於隔離空間等候就醫或返家，且不得搭乘大眾交通工具。

(二)任1位工作人員或服務對象為確定病例時，應暫停服務且立即通報地方主管機關，機構應進行相關人員造冊，並向該等人員宣導請其確實配合疫調。

(三)立即就已知資訊先通知確定病例及可能與其有接觸之人員，等待衛生單位調查與聯繫。

另家庭托顧服務部分，因照顧規模較小，且工作人員及服務對象皆屬公費疫苗第五類施打對象，較不易發生大規模群聚感染情形；雖不在指引適用範圍，但仍應在家庭托顧員完成疫苗第一劑接種且滿14日的前提下，參考社區式服務防疫管理指引加強人員健康監測、維持社交距離、增加環境清潔消毒次數、建立疑似個案通報轉送及確診病例應變處置機制，落實防疫規範下恢復營運。

指引。圖／指揮中心提供
指引。圖／指揮中心提供
第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、衛生福利部長期照顧司司長祝健芳。第二排由左到右醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、衛生福利部長期照顧司司長祝健芳。第二排由左到右醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
指引。圖／指揮中心提供
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