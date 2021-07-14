高雄基層師遲未通知打疫苗怒：第七類權利被沒收了？

高雄市劉姓女教師向本報投訴指出，國中小教師被列在優先打疫苗對象的第七類，卻遲遲沒有被通知何時可以打疫苗，她氣憤地問「我們的疫苗權利是被沒收了嗎，教職員疫苗被移轉到哪了，高雄施打計畫在哪？」她說，鄰近縣市屏東縣將在明天為國中小校師打疫苗，台北市也已宣布相關施打計畫，但高雄卻遲遲沒通知，目前中央連18歲以上都開放可以預約了，「原本排定的第七類是被放生了嗎？」

高雄市衛生局表示，第七類資格認定及疫苗撥補，都是由中央核定辦理，等於是專案疫苗模式，第七類名冊和劑量都是中央認定，再交由地方執行。

對於基層劉老師的投訴，衛生局表示，若希望能趕快接種疫苗，不妨先透過中央建置的公費疫苗預約系統先做意願登記。

劉老師說，屏東縣、台北市都有公布國中小教師施打計畫，高雄卻遲遲沒通知，讓老師們一直在苦等。

商品推薦