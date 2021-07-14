粉專爆料高端資料稱效果差 專家：局部資料無法解讀

有資深媒體人在臉書粉專披露一份疑為高端疫苗的一二期臨床試驗局部報告，指出高端疫苗僅對武漢病毒株（WT），與最早出現在英國的Alpha變種株，生成中和抗體表現較好，但最早出現在印度的Delta變種株，則不論低中高劑量，數據都極糟。不過，長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，目前的研究發現世界上大部分的疫苗對Delta病毒株表現都略有下降，且局部資料無法知道實驗方法等細節，因此無法解讀數據上的具體意義。

該臉書粉專貼出高端補件的部分報告，指出高端疫苗針對武漢株（WT）的中和抗體生成數值，平均落在大約640，而針對Delta病毒生成的中和抗體數值平均大約40，差距為16倍。

不過，高端疫苗昨晚也發出新聞稿澄清，偽病毒在Delta中和抗體數值為5至7倍降低 ，非粉專所稱16倍降低，此數據與國際其他已上市疫苗趨勢一致。

對於兩造說法，施信如表示，高端的試驗不是長庚做的，因此很難給予評論。但目前國際研究發現世界上大部分的疫苗對Dealta株的保護力都有下降，但實驗室的數據並不能推算至真實世界。

其中英國做的最完整，因為將疫苗拿到真實世界比較，發現各疫苗在真實世界裡面對Delta株的保護力下降10％至30％，不過重症的保護力則仍維持90％以上。

施信如也指出，各實驗室方法不同，有些用原生株病毒、有些用假病毒，並獨得生長速度不同外，在呈色反應上的靈敏度也不同。

而且就算在同一個實驗室，如果以前中和抗體做的是Beta株、Gamma株，現在才做Delta株，現在卻放在同一張圖上進行比較，也不適當；除非同時做實驗或是有一個很好的標準品，否則不能明確指出疫苗的保護力「降幾倍」。

至於我國EUA審查要求是和AZ疫苗的中和抗體進行比較，並未明確指出需對變異株需有保護力，是否會影響審查？施信如表示，自己並非審查委員，不清楚審查標準。

衛福部食藥署長吳秀梅則表示，這些文件上面都印有「Confidential」（機密的），資料都屬於業者，且現在都在審查相關申請資料了，希望讓審查獨立進行，「外界不要這樣亂講話」。吳也表示，「審查怎麼進行，現在都不會說」。

至於作為審查標準的200人AZ疫苗中和抗體試驗結果，吳秀梅表示，結果雖然已經出爐，但因兩家廠商資料尚未齊全，為維持公正，將等全部審查完後才會公布相關數據。

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