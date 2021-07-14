影／疫苗登記烏龍 國民黨再批民進黨疫苗政策

中央疫情指揮中心昨天無預警開放「18歲至49歲」新冠疫苗接種意願登記，政委唐鳳當天下午指出已有130萬人單獨勾選AZ疫苗，但至傍晚時指揮中心突更正為6萬3310人。國民黨立委費鴻泰、鄭麗文、陳玉珍今天舉行記者會，批評民進黨爭相對疫苗政策搶功，若出狀況卻指責是系統出包。

鄭麗文表示，新冠肺炎在台灣疫情還未爆發前，生技公司東洋去年底就曾表示可購買輝瑞BNT疫苗，無奈消息一出後卻遭政府打回票破局，直到政府看到疫情升溫、民怨四起時才放手讓民間台積電、鴻海、慈濟等幫忙買疫苗，購買條件完全與東洋一樣，卻已有7百名染疫民眾死亡。反觀政府現在購買疫苗劑量少、到貨率低，不若民間這般有效率。現在打疫苗登記政策也屢次出包，執政黨實在不應在搶功。

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