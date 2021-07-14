聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／疫苗登記烏龍 國民黨再批民進黨疫苗政策
中央疫情指揮中心昨天無預警開放「18歲至49歲」新冠疫苗接種意願登記，政委唐鳳當天下午指出已有130萬人單獨勾選AZ疫苗，但至傍晚時指揮中心突更正為6萬3310人。國民黨立委費鴻泰、鄭麗文、陳玉珍今天舉行記者會，批評民進黨爭相對疫苗政策搶功，若出狀況卻指責是系統出包。
鄭麗文表示，新冠肺炎在台灣疫情還未爆發前，生技公司東洋去年底就曾表示可購買輝瑞BNT疫苗，無奈消息一出後卻遭政府打回票破局，直到政府看到疫情升溫、民怨四起時才放手讓民間台積電、鴻海、慈濟等幫忙買疫苗，購買條件完全與東洋一樣，卻已有7百名染疫民眾死亡。反觀政府現在購買疫苗劑量少、到貨率低，不若民間這般有效率。現在打疫苗登記政策也屢次出包，執政黨實在不應在搶功。
疫情快報
▪【疫情專題】7月13日增28本土、6死、1境外
▪【今日疫情懶人卡】北市3路線公車確診足跡曝、駐菲律賓代表處增1人確診
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言