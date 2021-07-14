逾3百萬人想打莫德納 圖表看疫苗數量「民眾得等到天荒地老」

中央流行疫情指揮中心13日無預警開放18歲以上民眾可進行新冠疫苗接種意登記，引起大家一陣瘋搶預約，不過勾選莫德納疫苗的人可得仔細看清楚及評估了，因為很有可能要等很久才輪得到施打。

根據指揮中心13日傍晚發布的統計數字指出，截至7月13日17時，全國意願登記完成總人數已有485萬2553人，其中單獨登記AZ人數為6萬3310人，佔總登記人數1.30%。

不過單獨勾選要打莫德納的卻有309萬8106人，佔總登記人數63.84%，高達六成，其中包含上一輪未施打到疫苗者、未接獲簡訊通知者。至於同時登記AZ及莫德納者為169萬1137人，佔總登記人數34.85%。

截至13日為止，目前全台疫苗累計接種382萬1539 人次，其中AZ接種200萬5079人次，莫德納接種181萬6460 人次。目前看起來莫德納的接種人次急起直追AZ，光7月12日就有21萬8554人次接種，而AZ疫苗僅5044人次。

超過六成民眾意願登記為莫德納，若依目前到貨的330.04萬劑計算，扣除已施打的181萬6640人次，再扣掉已配發至各縣市政府及部會專案的109萬4,466以及指揮中心最新政策要保留給醫護人員、機組員、孕婦的第2劑莫德納，就得再扣除12萬1000劑，若再加上7月15日預計到貨的35萬劑，最後僅剩61.8萬劑莫德納疫苗可以分配給第五輪。

然而，第五輪預計在8月6日施打，可是光昨天（13日）單選莫德納的就有309萬人，如果扣掉剩餘的61.8萬劑，等於還欠缺247.2萬劑，除非8月9日前如同莊人祥所說的，「8月初還會再有一批莫德納抵台，但還不知道數量」，倘若屆時的到貨量夠百萬劑或許民眾還有機會打到莫德納，否則恐怕不知得等到何時。

此外，另一點值得注意的還包括，目前的第二輪共有112萬4326人符合預約接種資格，指揮中心13日陸續以簡訊傳送通知民眾，接種時間為7月16日至22日，但目前僅41萬6669人完成預約，這幾天若有人改變心意不打AZ想等莫德納，如此一來民眾想要在第五輪順利打到莫德納更埋下了許多未知的變數。

莫德納新增施打數後來居上。

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