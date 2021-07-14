鴻海買疫苗謝志偉感謝1人 黃子哲：高級襯到厚顏無恥

鴻海創辦人郭台銘與台積電成功採購德國BNT疫苗，蔡政府遭質疑全員開「收割機」搶功，駐德代表謝志偉昨也在臉書以不相關的事情表達過程中要感謝「Yuchen」，立委李德維辦公室主任黃子哲上午揶揄，謝的做法是一種「高級襯」。

黃子哲批評，謝志偉擔任駐德代表「一劑無成」，但卻適時透過感謝一位疾管署的官員，成功搏得新聞版面，這種襯是一種「高級襯」，已經到達厚顏無恥領域中的新境界，已成蔡政府搶功、掠美與沾光的箇中翹楚。

黃子哲表示，能買到1000萬劑BNT疫苗，有貢獻者勢必不少，郭台銘與台積電董事長劉德音2人居功厥偉，其他所屬企業與疾管署人員當然也是幕後英雄。謝志偉用大篇幅謝謝疾管署的Yuchen揪甘心，但卻沒有說明，堂堂駐德代表無法幫自己國家爭取到1劑疫苗，卻沒有絲毫自省與慚愧，還猛襯有功之人。

黃子哲說，先前藝人張小燕在臉書轉發寫有別再刁難、趕快給疫苗圖片，訴求背後是多少台灣人民心聲，但謝志偉看到張發文不是更積極爭取疫苗，反而批評在製造仇恨，這種外交官簡直渣到底。

黃子哲也提到，謝志偉不忘強調，批評「小英政府自己買不到疫苗，還阻擋民間購買疫苗」的人可以休矣，但謝說別人硬扯，其實他自己才硬拗，如果民進黨政府買得到疫苗，那何需民間企業出手？若不是政府推三阻四，此事需拖1個多月？需要逼得讓郭台銘直接找上蔡總統？政府最後願意放手，不是龐大民意及嚴峻疫情壓力使然，難道是謝的功勞？

黃子哲質疑，謝志偉是不是自己早已在德國打疫苗，所以已無法苦民所苦，對台灣民眾沒有足夠疫苗可打，一點感覺也沒有？批評謝現在除尸位素餐與跳樑小丑外，也只剩下「謝謝」功能，真正成為名符其實的「謝代表」。

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