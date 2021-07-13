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曾表態想打國產卻先預約AZ疫苗 焦糖哥哥臉書遭出征

柯文哲喊話中央讓醫護混打疫苗 「WHO沒說不可以」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台北市長柯文哲昨主張醫護混打疫苗，並指出很多入境解除隔離做PCR者，發現至少有3例為Delta變種病毒。柯文哲今在台北市防疫記者會再次回應，目前台北發現3例的Delta變種病毒，與屏東Delta變種病毒無關。至於，是否混打，柯說，WHO不推薦，但沒有說不可以。

柯文哲表示，目前台北發現3例的Delta變種病毒，均為入境後在隔離期間或篩檢遭欄時發現，與屏東Delta變種病毒無關。至於，疫苗是否混打，他認為如果疫苗夠的話，現在討論的都不是問題，目前台灣有AZ、莫德納，未來還會有BNT，由於數量不足，貨量都是一陣一陣，混打的機動性高。

柯文哲表示，國外目前沒有大規模的三期臨床試驗，但有論文指出，先打AZ再打莫德納效果好，不過才幾百個人的研究，另外，測出有抗體跟保護效果不一定相等，WHO是認為不推薦，但沒有說不可以。

此外，台灣民眾對疫苗有品牌偏好，北市會用什麼方法提升民眾打AZ意願？柯文哲表示，台灣願意打疫苗的人很多，可由花蓮的事得知，民眾都願意打，還沒有到民眾出現不想打的程度。疫情對台灣的威脅很實際，已逝世700多人後，「我不認為人民不想打，需要鼓勵」，只是目前沒有疫苗，到時候疫苗一開放，只要把年齡往下降，自然一定會打完。

新冠疫苗

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