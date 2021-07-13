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曾表態想打國產卻先預約AZ疫苗 焦糖哥哥臉書遭出征

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影／日本再贈台100萬劑AZ 綠委曝7月底前疫苗到貨數量

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供

日本外務大臣茂木敏充今在例行記者會宣布，將追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，預定15日運送，這是日本第三度宣布援台疫苗。民進黨立委王定宇今透露，據他了解，月底前還會有200萬至400萬劑自購的莫德納、AZ疫苗到貨，屆時台灣疫苗總數將可達到1000萬至1200萬劑。

王定宇指出，目前台灣自購及美國、日本贈予的疫苗總計有702萬劑，在這基礎下，台灣第一劑疫苗的施打覆蓋率以一天1%比率、20萬人次上升中，加上後天日本贈送的疫苗，可讓台灣達到800萬劑總量。

王定宇更透露，據他了解，在月底以前，也就是未來兩周，台灣購買的莫德納、AZ等疫苗將有200萬劑到400萬劑陸續到貨，台灣在七月底前可取得的疫苗總數將達到1000萬劑至1200萬劑。

王定宇也呼籲，這些疫苗對台灣防疫及疫苗接種覆蓋率很有幫助，希望在野人士不要再詆毀國際公認有效的好疫苗，阻撓國人接種疫苗意願，這對防疫是很大的扯後腿。

新冠疫苗 王定宇 AZ疫苗

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