花博爭艷館1天接種1萬4千人 北市聯醫明動員7院區支援

中央配發74萬劑疫苗，目前北市已施打53萬劑、剩餘20萬6000劑，北市府明後天將開啟花博爭艷館替65歲以上長者施打疫苗，現場開設18線分批分流報到，台北市副市長蔡炳坤今指出，每條線一天最高可接種800人，一天最多可打1萬4400人，由於預約人數僅估計的6成約1萬3000多人，因此後天下午也會安排進行專案接種。

副市長蔡炳坤、北市衛生局長黃世傑、北市聯醫和醫院仁愛院區院長蕭勝煌今下午前往花博爭艷館視察疫苗施打設備及動線安排，蕭勝煌說明，此次安排18線分流報到、檢查預約單、量體溫，過了報到區後，18線會分成紅、黃、藍、黑4區，民眾將分別從場館4個大門進入室內等待接種。

室內分為等待區及施打區，每區有三排、一排有14個位子，民眾先到等待區坐下並提供健保卡，並填寫施打同意書，完成後再到施打區，醫生會先問診包含是否有服用藥物、一個月內是否打過疫苗等問題，隨後醫護人員就會協助接種。民眾打完後就在原地休息15分鐘，若身體無礙即可從西側4個出口出去，整個過程約35分鐘。

蔡炳坤表示，這一波65歲以上長者將於11日至15日進行接種，先前預約人數已達12萬5000多人，昨天電話登記5000多人，今天還有一天登記時間，預計會有約133萬3000人接種；而預約在花博爭艷館施打疫苗的人數約1萬4400人，將分兩天施打，第一天會打8000多人，第二天5000多人，由於預約人數僅預估的6成，因此第二天還會安排部分專案民眾前往接種。

蕭勝煌補充，花博爭艷館開設18線，另外還有1條為輪椅區提供行動不便者。每條線配備1名醫師、2名醫護、4名行政，還有場控人員，北市聯醫動員7院區共派出500人支援花博爭艷館疫苗施打；另，若有疫苗施打不良反應的民眾，場館內也備有2條線醫護急救，同時有3部救護車待命，並聯繫臨近馬偕醫院當作急救醫院。

蔡炳坤表示，除了北市聯醫院，北市社會局及教育局也各自負責9線，社會局將派社工人員、教育局則派校護前來協助。近期與中央開會時提到，中央系統16日機ㄤ啟動，因此希望各縣市能在15日前盡量把疫苗施打完畢，北市也會全力以赴，讓65歲以上長者及專案接種部分全數完成，盼在15日告一段落。

專案施打部分，目前市場處第一階段造冊接種已完成，第二部分造冊還在確定名單，後天也會安排專案接種；台北市立動物園人員也納入急需接種者名單，同樣也會安排後天下午施打疫苗。蔡炳坤說，18線分成4區，都有顏色做區分，民眾不用怕跑錯地方，每張椅子也會貼上號碼，旁邊也會有人引導，盼明日兩天能順利接種。 台北市副市長蔡炳坤、北市衛生局黃世傑及北市聯醫仁愛院區院長蕭勝煌今前往花博爭艷館視察動線。圖／北市府提供 花博爭艷館疫苗施打大型場館明日啟用。記者胡瑞玲／攝影

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