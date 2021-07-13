長輩堅持疫苗打右手！醫生聽理由傻眼 她圖解：打屁股也行...

國內新冠疫苗陸續開打，為了避免手臂出現紅腫、痠痛等反應，許多民眾會選擇用「非慣用手」來接種疫苗，例如右撇子的民眾就會選左手施打。高雄小兒科醫師柳雱邁近日發現一個奇怪現象，許多長輩都要求將疫苗打在右手，他一聽理由之後當場傻眼，指揮中心也對此回應了！

醫師柳雱邁在粉專發文表示，一般長輩在施打疫苗前，都會讓他們選擇要打哪一隻手， 而他通常會建議長輩，如果是右撇子就打左手，「以避免注射部位如果出現紅腫熱痛的局部免疫反應時，不至於因為疼痛而干擾到日常活動，當然若是左撇子就建議改打右手」。

不過，柳雱邁近期發現一個奇怪現象，許多長輩相當堅持把「疫苗注射在右手」，但不是因為左撇子原因，而是聽信一個Line群組謠言，指出「打右手離心臟比較遠，比較不會有心肌炎的副作用」，許多長輩對此深信不疑，讓他也摸不著頭緒。

柳雱邁指出，施打莫德納疫苗後確實有有非常罕見的心肌炎副作用，機率是百萬分之幾，常會發生在年輕男性上，但重要的是，疫苗注射在哪一側手臂並不會影響注射效果，和副作用的發生率也沒有關係。

醫生強調，疫苗要打在哪一個手臂都不會影響注射效果，希望民眾不要輕信傳言。記者陳弘逸／攝影

醫師林靜儀解釋，手臂打疫苗屬於「肌肉注射」，也是常見的注射疫苗途徑，不論打在手臂的肌肉、屁股的肌肉等，都是透過免疫細胞的反應，誘發身體對於疫苗所模仿的病毒蛋白訊息，產生足夠的抗體，這和距離心臟遠近無關。

林靜儀強調，注射疫苗是全身作用，不是打在哪邊就哪邊出現血栓，難道打在右手，以後只有右手不會被COVID-19病毒感染嗎？ 林靜儀笑說，「疫苗要打在屁股不是不可以，只是要打進肌肉，屁股脂肪那麼多，針要比較長」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也對外澄清，這種「疫苗注射右手比較好」的說法是無稽之談，只有少數人，尤其年輕男性，打完莫德納疫苗後會出現心肌炎，但這是非常「罕見狀況」，也跟疫苗要打哪一隻手沒有任何關係。

林靜儀說，疫苗打在手臂屬於肌肉注射，與距離心臟遠近的說法無關，並笑說疫苗要打在屁股也是可以，只是脂肪那麼多，針會比較長。圖翻攝自林靜儀臉書

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