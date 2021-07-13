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打完疫苗「新冠手臂」腫一大包 台大醫師：3至4天後消退

中央社 / 台北13日電

COVID-19疫苗持續接種，網傳疫苗要打在右手，可避免心肌炎副作用。指揮中心今天表示，應是無稽之談，發生罕見的心肌炎副作用，與接種哪隻手無關。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種人數持續增加，但疫苗謠言不斷。先前有人稱手臂接種部位能吸附湯匙，懷疑打疫苗後身體出現磁力；近期更流傳疫苗要打在右手，因為距離心臟較遠，可避免心肌炎副作用發生。

針對疫苗打右手防心肌炎的傳言，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，應屬無稽之談，少數人接種莫德納（Moderna）等mRNA疫苗可能發生心肌炎副作用，國外觀察以年輕男性居多。

莊人祥強調，心肌炎屬非常罕見的副作用，但COVID-19疫苗是肌肉注射，心肌炎罕見副作用的發生，與接種哪隻手臂無關。

台大醫院今天在臉書（Facebook）專頁發文，邀請台大醫院皮膚部主治醫師兼皮膚科醫學會理事長朱家瑜，說明接種疫苗後的常見皮膚反應。

盛傳打完疫苗後手臂竟能吸附湯匙或其他金屬，朱家瑜解釋，人體皮膚本來就可吸附湯匙或金屬物品，多年來陸續有報導，有科學家研究證實，這並非人體有磁力，而是皮膚的皮脂或分泌物造成吸附現象，只要皮膚塗抹滑石粉，吸附現象就會消失。

朱家瑜指出，最近2個月類似的新聞與影片在世界廣傳，美國疾病管制暨預防中心（CDC）及諸多歐美科研機構都發聲明駁斥相關謠言，請民眾不要以訛傳訛。

此外，朱家瑜也解釋接種COVID-19疫苗後的「新冠手臂」（COVID arm）現象，手臂接種處可能腫一大包，又熱又痛，可能有點癢，類似蜂窩性組織炎症狀。

朱家瑜說，這是接種後的「延遲性大型局部反應」，以莫德納疫苗的臨床試驗觀察，受試者中有0.8%的人會出現此現象。

朱家瑜表示，「新冠手臂」一般會在3至4天後逐漸消退，最長甚至可達25天，建議可局部冰敷改善症狀，如果真的很腫痛，也可使用口服抗組織胺加上外用的類固醇藥膏，有時可以加止痛藥來治療。

朱家瑜提到，即便打第1劑出現「新冠手臂」，仍可打第2劑疫苗，通常第2劑施打同廠牌疫苗時，雖然會更快出現紅腫，但症狀反而較輕微，也比較快消退，甚至約半數的人未出現新冠手臂反應。

新冠疫苗

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