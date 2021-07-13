18至49歲接種意願登記 3小時湧逾167萬人填寫

COVID-19疫苗預約平台意願登記對象擴大，即起至7月15日17時開放18歲（含）以上民眾登記意願，自上午10時開放後3小時內，18至49歲民眾已超過167萬人填寫。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台意願登記實施對象今天起再擴大，指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午公布，第三輪疫苗接種意願登記已開放所有18歲以上一般民眾，開放50歲以下民眾接種時程受關注。

行政院政務委員唐鳳表示，截至今天下午1時，18至49歲民眾已累積167萬8000多人完成意願登記；今天上午開放滿18歲以上民眾登記意願，管道之一「健保快易通App」1分鐘內湧入6000人，系統大當機，該系統流量最高峰為今天上午10時，瞬間流量超過系統負載量，但下午1時已恢復穩定。

唐鳳說，第三輪疫苗接種意願登記將於7月16日至7月18日陸續以簡訊通知符合資格的民眾；收到簡訊者，才能進行預約。本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

另外，第二輪的意願登記已於昨天5時截止，全國約有285萬人登記，其中約114萬人有意願接種AZ疫苗。系統平台已於今天上午陸續以簡訊通知符合資格的民眾，提醒收到簡訊民眾記得進行預約，截至下午1時，已有近5萬人完成預約，施打期間為7月16日至7月22日，籲民眾準時前往接種。

唐鳳提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，才能在接到通知後進行預約。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」是為建立讓大量疫苗接種能依序穩定有效推行的機制，尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存。

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