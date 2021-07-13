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要先「意願登記」才打得到疫苗？ 網貼CDC新聞稿重申原則

聯合新聞網 / 綜合報導
公費新冠疫苗預約平台自今（13）日起，疫苗意願登記系統除了第九類的「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患」，也將原有的第十類（50歲以上）放寬為民國92年（含）以前出生者。 圖／本報資料照片
公費新冠疫苗預約平台自今（13）日起，疫苗意願登記系統除了第九類的「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患」，也將原有的第十類（50歲以上）放寬為民國92年（含）以前出生者。 圖／本報資料照片

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，公費新冠疫苗預約平台自今（13）日起，疫苗意願登記系統除了第九類的「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患」，也將原有的第十類（50歲以上）放寬為民國92年（含）以前出生者。對此，便有一位網友好奇，「一定要先『意願』登記之後，才能打疫苗嗎？

原PO在PTT上好奇發文，疫苗意願登記系統，究竟會不會影響之後打疫苗資格，並說明平台上也沒有很清楚說明因果關係，便非常疑惑「有意願施打的人，一定要先意願登記嗎？還是意願根本沒差，之後有開放的符合資格就能施打？」

此文一出，不少網友推想、爭辯施行此措施的原因，「直接登記預約不就好，沒有意願的會去登記預約嗎？」、「先找有登記的吧，總比現場排隊好」、「意願有差，你沒勾AZ資格符合就不能預約阿」、「有意願就會登記，沒意願就不會登記」、「疫苗還不夠的狀態下，當然是有意願的先登記先打」、「願調查決定各縣市的疫苗分配量」、「直接預約就會像搶門票一樣癱瘓系統，先登記意願再憑簡訊預約，多一道篩選」。

比較清楚流程的網友回應原PO，「一定要有登記，才能去排預約啊」、「現在的是登記-收通知-預約-收通知-接種」。實際上，根據衛生福利部疾病管制署在網站上公布的新聞稿可知，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，才能在接到通知後進行預約，而系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。

新冠疫苗

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