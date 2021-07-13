聽新聞
test
0:00 / 0:00
今早開放「18歲以上」接種意願登記 AZ、莫德納皆可選
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，公費新冠疫苗預約平台(
https://1922.gov.tw/vas/)今天上午已經開放，18歲以上民眾可前往平台意願登記。
疫苗意願登記系統的意願登記說明欄，第九類除了原來的「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患」，並增加了民國92年（含）以前出生者。
疫情快報
▪【微解封】各縣市「微解封」一次看 全國剩這些地方餐飲可內用
▪【疫苗接種】何時輪到我打疫苗？圖表先看前面八類施打進度
▪【疫情專題】7月11日增28本土、4死、3境外
▪【今日疫情懶人卡】萬芳醫院陸續有病患及陪病者確診 總計11人確診
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言