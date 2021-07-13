今早開放「18歲以上」接種意願登記 AZ、莫德納皆可選

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，公費新冠疫苗預約平台(

https://1922.gov.tw/vas/)今天上午已經開放，18歲以上民眾可前往平台意願登記。

疫苗意願登記系統的意願登記說明欄，第九類除了原來的「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患」，並增加了民國92年（含）以前出生者。

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