民間自謀生路！郭董台積電「和時間賽跑」慈濟最快明天完成疫苗簽約

台積電、永齡購捐1000萬劑德國BNT原廠疫苗，行政院6月25日與台積電、永齡簽署授權法律文件，鴻海創辦人郭台銘展現神鬼效率，7月11日深夜以16天的時間就和和復星醫藥、德國原廠完成採購、捐贈疫苗的兩份合約簽署。至於原本「三家就是一家」的慈濟基金會，只要政府不阻撓，最快明天就能完成簽約，永齡、慈濟、台積電合計1500萬劑的BNT疫苗最快九月底就能同步分批進到台灣。

從5月23日起，郭台銘先以意志力讓政府無法阻擋，6月18日面見蔡英文總統，6月25日行政院完成授權法律文件的簽署，知情人士指出，文件原本要送給郭台銘簽字，但郭一刻不等，親自到衛福部疾管署門口簽字。

知情人士還原過程指出，從那一刻起，郭台銘就緊迫盯人，鴻海永齡和台積電的團隊幾乎不分日夜，以超級急行軍的速度展開疫苗購捐國際合約的洽談及簽署，行政院組專案小組，政府工作團隊也密切配合，終於以神鬼效率完成合約的簽署，如今回顧只能以「折磨」、「吐血」形容艱辛的程度。

在郭台銘每天起床下指令、每晚幾乎不睡覺盯人的壓力下，團隊7月2日先完成草約的簽署，7月7日郭下令上周末就要完成合約的簽署，甚至要求不能跨周末，最快上周五就要完成，因為疫苗採購已進入最後倒數關鍵，不能出一點問題，更要與時間賽跑，以免夜長夢多。

台積電、永齡購捐疫苗有兩份合約，一份是採購合約，另一份是捐贈合約，採購和捐贈互為援引，兩份合約都要簽署才算完成。

7月9日採購合約在政府同意後正式簽約，接下來48小時衝刺最後一哩路的捐贈合約，但因合約版本中間弄錯出了一些小狀況，直到上周五捐贈合約才送出去給復星及德國原廠確認簽字，郭和團隊從那刻起只能等回覆。

7月11日晚上，復星和德國原廠方面終於回覆，但時間已是晚上9時30分，郭團隊連夜送件到疾管署，郭還下令在CDC門口站崗，深夜11點30分，CDC簽字同意，購捐疫苗的合約至此總算完成。

台積電、永齡購捐疫苗，團隊展現驚人行政效率，但署完成，流言卻不止，知情人士 指出，過程中從未有綠營傳出美國政府出手、德國政府介入、中國大陸知難而退的情形，如果美國、德國這麼有辦法，就讓美國輝瑞繞過復星醫藥進口疫苗到台灣，有這種可能嗎？

知情人士並指出，政府授權民間後，台積電、永齡就是依照國際商業談判及合約洽簽的慣例進行合約內容的的確認，沒有國格矮化的問題，未來疫苗進貨的地區英文就是「TAIWAN、CDC」。至於採購的每劑價格，從一開始談就是美金33元。

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