台中再獲配疫苗 67歲長輩15日開打

台中市將於13日及14 日開放68至69歲長輩接種COVID-19疫苗，市長盧秀燕今天表示，由於中央再撥配3萬800劑疫苗，15日將再開放快打站為67歲長者接種。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，市府表示，根據中央統計，台中市共獲中央配發莫德納及AZ疫苗共46萬940劑，已施打近40萬人次，疫苗剩餘率19%，施打剩餘率「本島最低」。

盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心線上記者會表示，根據衛生福利部疾病管制署統計至9日的數據顯示，台中市疫苗剩餘率19%，僅次於連江縣的疫苗剩餘率17%，疫苗剩餘率是「本島最低」，也就是說，台中疫苗剩下最少，施打效率高、進度快，施打狀況最好。

盧秀燕指出，基於台中施打狀況佳，中央今日再配發3萬800劑疫苗，除原訂明、後兩日將開放68至69歲長輩接種疫苗，15日將再納入67歲長者為施打對象，預計超過3.2萬名長輩受惠。

對於新納入的67歲長者，盧秀燕說，市府一樣會製發「疫苗注射通知單」，長輩只需在家等待里鄰長、民政系統人員通知，依時間到指定地點接種即可。

至於65歲以上何時接種，盧秀燕表示，由於中央配發疫苗是依台中65歲以上長者比率配發8成的疫苗量，目前台中疫苗量不夠為65、66歲長者施打，市府會積極與中央爭取配發更多疫苗量讓各年齡層可施打疫苗，若再加上行政院政務委員唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」明日將開放50歲以上民眾預約，相信將有更多市民可接種疫苗。

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