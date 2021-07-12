花蓮疫苗覆蓋率16.5% 徐榛蔚籲踴躍接種盼中秋團圓
花蓮縣共5萬3180人打過一劑疫苗，覆蓋率16.5%，縣長徐榛蔚表示，疫苗覆蓋率高於全國，呼籲符合施打身分的長者踴躍預約接種，期待中秋節子女能放心返鄉團聚。
花蓮縣政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施線上記者會，縣長徐榛蔚、秘書長張逸華、衛生局長朱家祥說明相關防疫作為。
徐榛蔚說，今天花蓮仍零確診，全縣累積68人染疫，目前只剩1人重症住院；不含醫療院所的篩檢站已篩檢1萬5041人次，都是陰性。另因未戴口罩函送裁處新增16件，累計1217件。
鼓勵長者踴躍接種疫苗，徐榛蔚說，花蓮縣符合疫苗資格的55歲以上原住民、65歲以上非原住民總共有7萬1691人，於6月16日至6月23日接種AZ疫苗有5425人，7月3、4、5、8日有1萬5136人接種，加上13、14日已預約的人數，共有3萬6917人，施打率51.5%。
徐榛蔚指出，花蓮總人口數32萬3101人，接種AZ疫苗有3萬3380人，接種莫德納疫苗有1萬9800人，共5萬3180人打過一劑疫苗，覆蓋率16.5%，高於全國的13.9%。
明天開始進入疫情微解封生活，張逸華說，已經觀察到車潮明顯增多，觀光客已不斷來到花蓮，縣府希望遊客能提供已接種疫苗、或是7日內快篩陰性的證明才住宿，如此保護旅館、民宿業者相關人員的健康、安全，也是對鄉親互相尊重。
花蓮縣政府將於各鄉鎮市啟動篩檢站，可提供花蓮縣鄉親免費服務，對於外縣市民眾篩檢服務將酌收新台幣320元的費用，希望旅客在篩檢完畢無虞後，能更安全、安心旅遊。
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